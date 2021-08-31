Президент США Джо Байден офіційно заявив про закінчення війни в Афганістані, яка тривала майже 20 років.

Про це він сказав під час звернення до нації.

“Вчора ввечері в Кабулі США завершили майже 20-річну війну в Афганістані… Ми евакуювали понад 123 тисячі осіб. Це вдвічі більше можливого. Жодна країна світу ніколи не евакуювала так багато людей”, – повідомив Байден.

Він подякував військовим, які сприяли процесу евакуації громадян з аеропорту Кабулу, попри можливі терористичні атаки.

“Вони захищали людей, яких евакуювали з країни, знаючи про те, що серед натовпу є запеклі вороги “Талібану” – представники ІДІЛу”, – нагадав американський лідер.

Він нагадав, що через одну з атак 23 американських військових отримали поранення різного рівня складності, а 13 – загинули. Байден додав, що особисто був на базі ВВС, коли туди прибули труни з тілами загиблих.

До цього держсекретар США Ентоні Блінкен, своєю чергою, повідомив, що США призупинили свою дипломатичну присутність у Кабулі, “з огляду на невизначену обстановку в плані безпеки й політичну ситуацію в Афганістані”.

Вашингтон здійснюватиме дипломатичну роботу щодо Афганістану, консульську роботу і адміністрування гуманітарної допомоги зі столиці Катару – Дохи.

Очільник Центрального командування США, генерал Френк Маккензі напередодні повідомив, що з Кабула вилетіли останні військові літаки, і операція з евакуації завершилася.