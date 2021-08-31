Про це він сказав під час звернення до нації.
“Вчора ввечері в Кабулі США завершили майже 20-річну війну в Афганістані… Ми евакуювали понад 123 тисячі осіб. Це вдвічі більше можливого. Жодна країна світу ніколи не евакуювала так багато людей”, – повідомив Байден.
Він подякував військовим, які сприяли процесу евакуації громадян з аеропорту Кабулу, попри можливі терористичні атаки.
“Вони захищали людей, яких евакуювали з країни, знаючи про те, що серед натовпу є запеклі вороги “Талібану” – представники ІДІЛу”, – нагадав американський лідер.
Він нагадав, що через одну з атак 23 американських військових отримали поранення різного рівня складності, а 13 – загинули. Байден додав, що особисто був на базі ВВС, коли туди прибули труни з тілами загиблих.
До цього держсекретар США Ентоні Блінкен, своєю чергою, повідомив, що США призупинили свою дипломатичну присутність у Кабулі, “з огляду на невизначену обстановку в плані безпеки й політичну ситуацію в Афганістані”.
Вашингтон здійснюватиме дипломатичну роботу щодо Афганістану, консульську роботу і адміністрування гуманітарної допомоги зі столиці Катару – Дохи.
Очільник Центрального командування США, генерал Френк Маккензі напередодні повідомив, що з Кабула вилетіли останні військові літаки, і операція з евакуації завершилася.
“Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виходу з Афганістану та припинення військової місії з евакуації американських громадян, громадян третіх країн та афганців, які перебувають у вразливому становищі. Останній Boeing C-17 вилетів з Міжнародного аеропорту Хаміда Карзая 30 серпня вдень о 15:29 EST, і останній пілотований літак залишає повітряний простір Афганістану”, – заявив Маккензі.
- 28 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати розпочали процес виведення американських військових з аеропорту Кабула. Процес триватиме до 31 серпня.
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