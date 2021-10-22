Президент США Джо Байден заявив, що американська армія — найпотужніша у світовій історії, тому не варто перейматися через конкуренцію з Росією та Китаєм.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Китай, Росія і весь інший світ знають, що у нас найпотужніша армія у світовій історії. Не турбуйтеся про те, що вони будуть потужнішими”, – сказав Байден.

Він додав, що проти холодної війни з Китаєм та намагається вести діалог з китайським лідером з щодо цього.

“Я вів переговори, та провів з Сі Цзіньпіном більше часу, ніж будь-який інший світовий лідер. Ось чому ви чуєте, як люди кажуть, що Байден хоче почати нову холодну війну з Китаєм. Я не хочу холодної війни з Китаєм. Я хочу, щоб Китай зрозумів, що ми не збираємося відступати й змінювати будь-які наші погляди “, – заявив Байден.

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Також він додав, що США підтримають Тайвань, якщо на них нападе Китай.