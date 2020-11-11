На думку обраного президента Джо Байдена, заходи з переходу влади будуть вдалими попри перешкоди з боку чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Байден назвав відмову Трампа визнати свій програш на виборах “конфузом”, який “не допоможе передаванню влади президента”.

Відмова представників адміністрації Трампа розпочати процес переходу, за словами Байдена, “зовсім не змінює динаміку” того, що може зробити його команда.

“Ми не бачимо нічого, що сповільнює нас, цілком відверто”, — сказав він.

На думку новообраного президента, його команда “може обійтися і без фінансування”, потрібного для процесу передачі влади.

“Ми просто будемо продовжувати те, що маємо робити. Ми будемо робити саме те, що ми б робили, якби він поступився і сказав, що ми перемогли. Тож насправді нічого не змінюється”, — сказав Байден.

Примітно, що Байден виступає проти розв’язання проблеми щодо блокування процесу переходу влади через суд.