Про це повідомляє телеканал CNN.
Байден назвав відмову Трампа визнати свій програш на виборах “конфузом”, який “не допоможе передаванню влади президента”.
Відмова представників адміністрації Трампа розпочати процес переходу, за словами Байдена, “зовсім не змінює динаміку” того, що може зробити його команда.
“Ми не бачимо нічого, що сповільнює нас, цілком відверто”, — сказав він.
На думку новообраного президента, його команда “може обійтися і без фінансування”, потрібного для процесу передачі влади.
“Ми просто будемо продовжувати те, що маємо робити. Ми будемо робити саме те, що ми б робили, якби він поступився і сказав, що ми перемогли. Тож насправді нічого не змінюється”, — сказав Байден.
Примітно, що Байден виступає проти розв’язання проблеми щодо блокування процесу переходу влади через суд.
- Нагадаємо, призначена Дональдом Трампом адміністраторка Адміністрації загальних служб, яка опікується питаннями функціонування федеральних установ, блокує початок передавання влади новообраному президенту Джо Байдену і виділення з цією метою понад 6 млн доларів.
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