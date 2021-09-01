Президент США Джо Байден заявив, що з нетерпінням чекає сьогоднішньої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він написав у Twitter.

“Я з нетерпінням чекаю, що сьогодні привітаю президента України Володимира Зеленського в Білому домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням”, – написав Байден.



Як відомо, 1 вересня, в середу, у Вашингтоні має відбутися двостороння зустріч президента США Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського. Саміт розпочнеться о 21:00 (за київським часом). Чи вийде Зеленський до представників ЗМІ після зустрічі — наразі невідомо.

В офіційному графіку президента США Джо Байдена зустріч з українським лідером запланована на 14:00 (за Вашингтоном), це о 21:00 за київським часом.

В Офісі Президента України про час початку двосторонньої зустрічі не повідомили.

Зустріч відбудеться в Овальному кабінеті.

Чи буде спільна пресконференція президентів – невідомо. Принаймні, в розкладі Байдена її немає.

Через 2,5 години після зустрічі з президентом України в Байдена заплановано економічний брифінг за участі віцепрезидентки Камали Гарріс.

Речниця Білого дому Джен Псакі зможе прокоментувати зустріч Байдена й Зеленського лише завтра, 2 вересня, оскільки її зустріч з представниками ЗМІ відбудеться за годину до спілкування президентів.

Можливо, Зеленський вийде до журналістів один — про це не сповістили.

Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомив лише таке:

“Приблизно о 14-й за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч із Джо Байденом. У складі делегацій та віч-на-віч”.

Про що говоритимуть Байден та Зеленський

24 червня в інтерв’ю на телеканалі “1+1” Володимир Зеленський розповів про наміри порушити теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ під час зустрічі з американським лідером.

Окрім цього, Зеленський планує обговорити тему війни на Донбасі та окупованого Криму. За його словами, з цього зустріч і почнеться. Також передбачено обговорення питання інвестицій.

Зеленський до цього повідомляв, що збирається говорити про проєкт “Північний потік – 2”, оскільки хоче знати про точні гарантії США для України, якщо трубопровід таки запустять.

Чим займається українська делегація у Вашингтоні

За час перебування у США Зеленський вже провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.

31 серпня глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.

Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Також подружжя Зеленських взяв участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.