Президент США Джо Байден виступив із заявою, присвяченою Національному місяцю дій у сфері чистої енергетики. Він зазначив, що кліматична криза вже настала й закликав прискорити темпи переходу до нульових викидів.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Американський лідер зробив акцент на тому, що наслідки кліматичної кризи видно неозброєним оком, а ціна бездіяльності з кожним днем лише зростає:

“Поки країна щодня бореться із засухами, аномальною спекою, лісовими пожежами, паводками та ураганами, ми розуміємо, що можливостей, аби попередити їх катастрофічні наслідки, все менше… Наука — це факти. Ціна бездіяльності швидко зростає”.

Він нагадав, що наразі у США 80% викидів в атмосферу за енергетичним сектором.

“Моя адміністрація поставила амбітну й реальну мету щодо скорочення викидів парникових газів в атмосферу шляхом переходу на чисту електроенергію в рамках сектору до 2035 року та досягнення нульових викидів до 2050 року. Це передбачає, що нам потрібно діяти швидко та рішуче, аби перевести Америку на чисту енергію. Це потребує інвестицій та інновацій, але призведе не тільки до нульових викидів, а й до створення нових робочих місць”, – пояснив Байден.

Він закликав раціонально використовувати електроенергію, вмикаючи світло в будинку, офісі, школі, церкві тощо.

“Прості дії… Просто вимикати світло, коли виходиш з приміщення… Регулювати роботу термостату, коли йдеш з будинку… Це зекономить енергію та витрати на неї”, – резюмував американський президент.

Окрім цього, Байден повідомив, що підписав указ стосовно створення Консультативної ради щодо екологічної справедливості, аби напрацювати міжвідомчий підхід до “ліквідації екологічної несправедливості”.

Президент США Джо Байден вважає, що до 2030 року половина продажів всіх автомобілів має бути за моделями із нульовим рівнем викидів.

Також ініціатива президента передбачає: створення першої в країні мережі станцій зарядки електромобілів, створення стимулів для покупців в точках продажу, фінансування та розширення національних поставок, введення інновацій нового покоління з чистих технологій для підтримки конкурентоздатності.