Про це він написав у своєму блозі на сайті Medium.
“Демократії будуються на простій концепції, згідно з якою громадяни можуть обирати своїх лідерів і мати право голосу заради майбутнього своєї країни. Після систематичних репресій протягом останніх 26 років при авторитарному режимі президента Олександра Лукашенка народ Білорусі вимагає, щоб його голоси були почуті”, – пише Байден.
Він зазначив, що влада Білорусі застосовують силу до протестувальників, затримують громадян і журналістів.
“Це не дії політичного лідера, впевненого в тому, що він переміг на справедливо проведених виборах. Але завдяки відважним громадянам – журналістам, активістам і звичайним людям, який документував ці екстраординарні події, – ми знаємо правду про напади на демократію, що здійснюються режимом”, – підкреслив ймовірний кандидат в президенти США.
Також Байден закликав звільнити політичних в’язнів і перерахувати голоси виборців.
- Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі.
- У Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести.
- Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.