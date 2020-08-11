Про це він написав у своєму блозі на сайті Medium.

“Демократії будуються на простій концепції, згідно з якою громадяни можуть обирати своїх лідерів і мати право голосу заради майбутнього своєї країни. Після систематичних репресій протягом останніх 26 років при авторитарному режимі президента Олександра Лукашенка народ Білорусі вимагає, щоб його голоси були почуті”, – пише Байден.

Він зазначив, що влада Білорусі застосовують силу до протестувальників, затримують громадян і журналістів.

“Це не дії політичного лідера, впевненого в тому, що він переміг на справедливо проведених виборах. Але завдяки відважним громадянам – журналістам, активістам і звичайним людям, який документував ці екстраординарні події, – ми знаємо правду про напади на демократію, що здійснюються режимом”, – підкреслив ймовірний кандидат в президенти США.

Також Байден закликав звільнити політичних в’язнів і перерахувати голоси виборців.