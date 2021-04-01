Президент США Джо Байден підтримав перенесення (NBA All-Star Game) Національної баскетбольної ліги (NBA) з Джорджії. Це буде "економічною відповіддю" на ухвалений республіканцями закон про вибори, який демократи назвали неконституційним.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Матч заплановано на 13 липня. Він має відбутися в Атланті (штат Джорджія). Але існує ймовірність того, що матч перенесуть в інший штат. Таким чином, владу Джорджії покарають економічно, бо матч приносить чимало грошей до місцевого бюджету.

Biden in ESPN interview says he would strongly support MLB relocating the all-star game from Atlanta over the Georgia law.pic.twitter.com/xGBzsFoD6e — Christopher Cadelago (@ccadelago) April 1, 2021

“Я гадаю, що професійні спортсмени діють неймовірно відповідально. Я б рішуче підтримав їх у цьому (в перенесенні матчу, – ред.)”, – сказав Байден.

Коментуючи можливість перенесення матчу, Байден не оминув критикою губернатора Джорджії Браяна Кемпа.

“Уявіть, що ви приймаєте закон, в якому йдеться про те, що ви не можете дати воду або їжу комусь, хто стоїть в черзі для голосування … Або ви збираєтеся закрити виборчу дільницю о 5 годині, коли працівники ще не голосували? Це все зроблено для того, щоб звичайні люди не змогли проголосувати”, – сказав Байден.

Довідка. Матч всіх зірок НБА 2021 (2021 NBA All-Star Game) – баскетбольна гра, яка пройде в місті Атланта на арені клубу “Атланта Хокс” “Стейт Фарм-арена

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