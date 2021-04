Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Матч заплановано на 13 липня. Він має відбутися в Атланті (штат Джорджія). Але існує ймовірність того, що матч перенесуть в інший штат. Таким чином, владу Джорджії покарають економічно, бо матч приносить чимало грошей до місцевого бюджету.

Biden in ESPN interview says he would strongly support MLB relocating the all-star game from Atlanta over the Georgia law.pic.twitter.com/xGBzsFoD6e

— Christopher Cadelago (@ccadelago) April 1, 2021