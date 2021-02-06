Президент США Джо Байден вважає, що його попередник Дональд Трамп не повинен отримувати звіти розвідки через "нестабільну поведінку" і побоювання, що він може з кимось поділитися інформацією.

Про це пише Reuters.

“Я думаю, що ні”, – сказав Байден у відповідь на запитання журналіста, чи повинен Трамп мати до брифінгів доступ.

Він пояснив, що це пов’язано з дивною поведінкою Трампа і не пов’язане зі штурмом Капітолію прихильниками екс-президента 6 січня.

На питання, що його найбільше турбує, якщо Трамп продовжить отримувати секретну інформацію, Байден відповів: “Я б вважав за краще не будувати припущень вголос. Я просто думаю, що немає ніякої необхідності йому мати це … розвідувальні брифінги. Що толку давати йому розвідувальний інструктаж? Який вплив він взагалі робить, крім того, що може оступитися і щось розповісти?”.

Зазначимо, що колишні президенти США традиційно отримують розвідувальні звіти, незважаючи на те, що залишили посаду.