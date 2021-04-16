Про це сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Псакі пояснила, що Байден запропонував Путіну зустрітися під час телефонної розмови, оскільки до цього ні американська, ні російська сторона не мали жодних домовленостей та не вели перемовини щодо потенційної зустрічі лідерів двох країн.
“Президент вважає, що Росія наразі ізольована від світової спільноти… Наразі існує G7, а не G8. Росіяни розуміють, після того, як ми ввели санкції, що їх дії матимуть наслідки; європейці нас підтримали”, – сказала Псакі під час брифінгу.
Вона зазначила, що Байден запропонував Путіну створити свого роду міст у відносинах між країнами. На думку американського лідера – Росія зацікавлена в такій зустрічі.
До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час брифінгу повідомив, що російська сторона детально розгляне можливість зустрічі Байдена та Путіна, додавши, що американці “відкрито втручаються у внутрішні процеси” в РФ.
- У вівторок, 13 квітня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Лідери США та РФ поговорили про ситуацію на сході України та стягування російських військ до кордону.
- “Байден підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Президент висловив нашу стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації напруженості”, – йдеться у заяві Білого дому.
- У пресслужбі Кремля заявили, що розмову ініціювала американська сторона. Наголошується на тому, що президенти обговорили теми, що стосуються обох держав та домовилися про зустріч у третій країні.