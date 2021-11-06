Президент США Джо Байден підтримав ідею виплатити компенсації родинам, які розлучили на кордоні через імміграційну політику "нульової толерантності" його попередника Дональда Трампа.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байден сказав, що “неприпустима поведінка попередньої адміністрації “вимагає виплат компенсацій”, але конкретні суми не озвучив.

“Якщо ви перетинали кордон, неважливо – законно чи незаконно, і у вас забрали дитину, ви заслуговуєте на компенсацію”, – пояснив Байден.

Як відомо, політику “нульової толерантності” Трампа було запроваджено у 2018 році. Тоді Міністерство юстиції США ініціювало кримінальне переслідування кожного дорослого, який незаконно перетинав кордон. Така практика призвела до розділення тисяч родин, тобто дітей залишали в США, а дорослих депортували чи відправляли до федеральної в’язниці.

За словами одного з інсайдерів, родини мігрантів, які силою розлучили на кордоні США та Мексики, можуть отримати сотні тисяч доларів компенсації. Дискусія з цього приводу триває між Міністерством юстиції та адвокатами родин.

Наразі відомо про 3 тисячі випадків, коли дітей та батьків розлучали на кордоні США та Мексики за президентства Трампа. Скільки з них мають право на компенсації – наразі невідомо.

У США протягом 2021 фінансового року на кордоні затримали понад 1,7 млн нелегальних мігрантів. Це рекордний показник з 1986 року.

Нелегальних мігрантів стало значно більше після закінчення строку повноважень 45-го президента США Дональда Трампа, який жорстко стримував цей процес. За дев’ять місяців президентства Джо Байдена на кордоні затримали понад 1,3 млн нелегалів. З них 61% осіб спорядили назад, до країн їх громадянства.