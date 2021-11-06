Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Байден сказав, що “неприпустима поведінка попередньої адміністрації “вимагає виплат компенсацій”, але конкретні суми не озвучив.
“Якщо ви перетинали кордон, неважливо – законно чи незаконно, і у вас забрали дитину, ви заслуговуєте на компенсацію”, – пояснив Байден.
Як відомо, політику “нульової толерантності” Трампа було запроваджено у 2018 році. Тоді Міністерство юстиції США ініціювало кримінальне переслідування кожного дорослого, який незаконно перетинав кордон. Така практика призвела до розділення тисяч родин, тобто дітей залишали в США, а дорослих депортували чи відправляли до федеральної в’язниці.
За словами одного з інсайдерів, родини мігрантів, які силою розлучили на кордоні США та Мексики, можуть отримати сотні тисяч доларів компенсації. Дискусія з цього приводу триває між Міністерством юстиції та адвокатами родин.
Наразі відомо про 3 тисячі випадків, коли дітей та батьків розлучали на кордоні США та Мексики за президентства Трампа. Скільки з них мають право на компенсації – наразі невідомо.
У США протягом 2021 фінансового року на кордоні затримали понад 1,7 млн нелегальних мігрантів. Це рекордний показник з 1986 року.
Нелегальних мігрантів стало значно більше після закінчення строку повноважень 45-го президента США Дональда Трампа, який жорстко стримував цей процес. За дев’ять місяців президентства Джо Байдена на кордоні затримали понад 1,3 млн нелегалів. З них 61% осіб спорядили назад, до країн їх громадянства.
- Нагадаємо, у МЗС США випустили нову інструкцію щодо депортації нелегальних мігрантів. Там зазначено, що лише відсутність документів не є причиною для депортування людини з території США.
- Також Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала частині нелегальних мігрантів з південних країн тимчасові робочі візи в несільськогосподарській сфері.