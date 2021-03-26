Президент США Джо Байден запросив представників 40 країн світу на віртуальний Саміт лідерів по клімату. Він відбудеться 22 і 23 квітня. України не має в списку запрошених.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Саміт транслюватимуть в прямому ефірі.

27 січня Байден вперше заявив про те, що незабаром скличе саміт лідерів, щоб активізувати зусилля найбільших економік з подолання кліматичної кризи.

У повідомленні президентської адміністрації США сказано, що на саміт запросили представників 17 країн, на частку яких припадає близько 80% світових викидів і глобального ВВП. Крім них, запросили представників країн, які “демонструють сильне лідерство в області клімату або особливо уразливі до кліматичних змін”.

На саміті планується обговорити й виробити стратегії дій з шести питань:

активізація зусиль найбільших економік світу зі скорочення викидів;

мобілізація коштів державного і приватного секторів для забезпечення переходу до нульового рівня забруднень і допомогу вразливим країнам у подоланні наслідків змін клімату;

економічні вигоди від дій по боротьбі зі зміною клімату з особливим наголосом на створення робочих місць;

стимулювання трансформаційних технологій, які можуть допомогти скоротити викиди й адаптуватися до змін клімату;

демонстрація субнаціональних і недержавних суб’єктів, які прихильні екологічному відновленню;

обговорення можливостей зміцнення потенціалу для захисту від впливу зміни клімату; розробка стратегії для досягнення мети до 2050 року.

Байден запросив на саміт лідерів таких держав: Аргентина, Антигуа і Барбуда, Австралія, Бангладеш, Бутан, Бразилія, Канада, Чилі, Китай, Колумбія, Конго, Данія, Франція, Габон, Німеччина, Індія, Мексика, Ізраїль, Індонезія, Італія, Кенія, Ямайка, Японія, Маршаллові Острови, Нова Зеландія, Нігерія, Норвегія, Польща, Корея, Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, ПАР, Іспанія, Туреччина, ОАЕ, Великобританія, В’єтнам. Також запрошено президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляйен і президента Європейської ради Шарля Мішеля.