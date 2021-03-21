Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден назвав таке рішення Туреччини “бентежним кроком”.

“Раптовий і необгрунтований вихід Туреччини з Конвенції Ради Європи про запобігання та протидії насильству проти жінок та домашньому насильству, більш відому як Стамбульська конвенція, глибоко розчаровує. У всьому світі ми спостерігаємо збільшення кількості випадків домашнього насильства, включаючи повідомлення про зростання феміцидів у Туреччині, першій країні, яка підписала конвенцію. Країни повинні працювати над зміцненням і відновленням своїх зобов’язань щодо припинення насильства проти жінок, не відкидаючи міжнародні договори, спрямовані на захист жінок і залучення до відповідальності винних. Це – несподіваний крок назад для міжнародного руху за припинення насильства щодо жінок у всьому світі”, – сказав президент США.

Він закликав країни “робити більше для створення товариств, в яких жінки можуть вести своє життя без насильства”.

Стамбульська конвенція (оф. Назва “Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством”) – це міжнародна угода Ради Європи, перше у своєму роді, спрямоване проти насильства щодо жінок і домашнього насильства.

Документ був відкритий для підписання в травні 2012 року і на даний час підписано 46 країнами та Європейським союзом.