Про це повідомляє АР.
Байден приїхав до штату, аби презентувати двопартійний план з розвитку інфраструктури. Дорогою, він вирішив завітати на Національний фестиваль вишень, який щороку організовують на одній з місцевих ферм.
До цього на фестиваль приїжджали 31-й президент США Герберт Гувер та 38-й американський лідер Джеральд Форд.
Під час візиту Байден встиг не тільки поїсти вишень, а й поспілкувався із двома парами з Гватемали. Вони також збирали вишні.
- До цього, в четвер, президент США Джо Байден та перша леді країни Джилл приїхали до 12-поверхового будинку в передмісті Маямі (Флорида), де відбувся обвал. Вони поклали квіти на місці пам’яті жертв трагедії.