Президент США Джо Байден став третім американським лідером, який завітав на Національний фестиваль вишень в штаті Мічиган.

Про це повідомляє АР.

Байден приїхав до штату, аби презентувати двопартійний план з розвитку інфраструктури. Дорогою, він вирішив завітати на Національний фестиваль вишень, який щороку організовують на одній з місцевих ферм.

До цього на фестиваль приїжджали 31-й президент США Герберт Гувер та 38-й американський лідер Джеральд Форд.

Під час візиту Байден встиг не тільки поїсти вишень, а й поспілкувався із двома парами з Гватемали. Вони також збирали вишні.