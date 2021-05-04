Про це він повідомив журналістам під час брифінгу в Білому домі.

Влітку Байден збирається здійснити перший закордонний візит. Він полетить в Європу, де в нього заплановано кілька зустрічей зі світовими лідерами.

“Я сподіваюсь на це та вірю в це… Ми над цим працюємо”, – сказав Байден, коментуючи можливу зустріч з Путіним.

Минулого тижня радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що обговорював організацію можливої зустрічі між президентами Росії та США з російським колегою. Тоді він казав, що сторони намагаються знайти можливість для проведення зустрічі.