Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

“Якщо буде потреба в тому, аби президент взяв слухавку та зателефонував комусь зі світових лідерів, він, звісно, зробить це. Я очікую, що це відбудеться найближчим часом”, – повідомила Псакі.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki and National Security Advisor Jake Sullivan. https://t.co/lQm5BFLgbQ — The White House (@WhiteHouse) August 17, 2021

Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що президент поки що не обговорював з лідерами інших країн ситуацію навколо Афганістану, але Білий дім “підтримує з ними контакт та збирається розпочати переговори найближчим часом”.

Вашингтон збирається “зберегти основну дипломатичну присутність” в аеропорту Кабулу до 31 серпня, орієнтовно. Місію можуть продовжити, якщо це буде безпечно.

Польоти американських військових літаків, якими евакуюють дипломатів та цивільних громадян з Афганістану, відновили в понеділок, 16 серпня. Прайс пояснив, що у Вашингтоні зацікавлені в тому, аби евакуювати з Афганістану якомога більше людей протягом максимально короткого проміжку часу. Йдеться про евакуацію громадян як на територію США, так і в треті країни.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що представники терористичної організації Талібан пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабулу для евакуації військовими силами США.

У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.

Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.