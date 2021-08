Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

“Якщо буде потреба в тому, аби президент взяв слухавку та зателефонував комусь зі світових лідерів, він, звісно, зробить це. Я очікую, що це відбудеться найближчим часом”, – повідомила Псакі.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki and National Security Advisor Jake Sullivan. https://t.co/lQm5BFLgbQ

— The White House (@WhiteHouse) August 17, 2021