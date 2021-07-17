Президент США Джо Байден збирається оскаржити судове рішення, яке обмежує право нелегальних мігрантів, які приїжджають з дітьми, залишитись в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Представники Демократичної партії планують ухвалити законопроєкт, який дозволяє учасникам програми

DACA (Deferred Action For Childhood Arrivals) отримати статус легальних резидентів, а згодом – американське громадянство.

Байден у відповідь на судове рішення заявив, що намагатиметься зберегти міграційну програму, яка захищає від депортації нелегальних мігрантів, які потрапили в країну, бувши дітьми. Він назвав рішення суду таким, що “глибоко розчарувало”.

Байден закликав Конгрес дати можливість “мрійникам” отримати американське громадянство.

Судове рішення означає, що нелегальні мігранти відтепер матимуть значно менше шансів на те, аби залишитися в США та в перспективі стати легальними резидентами. Федеральний суддя заявив, що ця програма була нібито незаконно створена президентом США Бараком Обамою у 2012 році.

Людей, які намагаються скористатися цією програмою, аби залишитися жити в США, називають “мрійниками”. Щороку в США отримують понад 650 тисяч таких заявок. Ті, що було подано раніше — розглянуть, але нові не прийматимуть.

Рік тому програму намагався заборонити президент США Дональд Трамп, однак Верховний суд не дав цього зробити.