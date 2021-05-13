Президент США Джо Байден збирається підвищити податки для багатих американців, а також великих корпорацій. Гроші потрібні для реалізації інфраструктурного плану президента. Свою ідею Байден відстоює, попри критику та перепони з боку інших політиків.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Рішення щодо підвищення податків в політиці Байдена назвали центральним елементом його законодавчого порядку денного. Представники Республіканської партії вже заявили, що підвищення податків – “червона лінія”, перейти яку вони не дозволять.

Лобісти великого бізнесу готуються протистояти ініціативам президента, аби не допустити підвищення податків.

Однак радники Байдена кажуть про те, що президент не збирається відступати й далі буде наполягати на підвищенні податків. Вони кажуть, що для Байдена підвищення податків – “питання справедливості й президент не соромиться говорити про це”.

Один з радників Байдена, Майк Донілон, сказав, що для президента підвищення податків – принципова позиція, міняти яку він не збирається. Це переконання доведеться відстоювати та аргументувати, коли Байден почне переговори з представниками Демократичної та Республіканської партій стосовно покрокового підвищення податків.

Серед компромісів, на які може піти Байден, зменшення преференцій для демократів. Президент США впевнений, що настав час змінити напрямок розвитку економіки США.

До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищувати податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться платити податок на прибуток в розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зниження податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.