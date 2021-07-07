Президент США Джо Байден збирається поговорити з російським президентом Володимиром Путіним про нові кібератаки, якщо буде доведено причетність Росії.

Про це він сказав журналістам перед вильотом в Іллінойс.

Перед вильотом Байден провів нараду з приводу стратегії президентської адміністрації в боротьбі з кібератаками, пов’язаними із використанням програм-вимагачів.

В Байдена запитали, що він скаже Путіну з приводу кібератак.

“Я адресую послання йому особисто”, – сказав Байден.

Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що Байден проведе зустріч з представниками Мін’юсту, Держдепартаменту, Міністерства внутрішньої безпеки та розвідки, аби обговорити методи протидії кібератакам з використанням програм-вимагачів.

4 липня Байден сказав, що розвідка США проводить розслідування того, хто стоїть за останньою масованою атакою програм-вимагачів на компанію Kaseya.

До цього агентство Bloomberg інформувало з посиланням на компанію Huntress Labs Inc. (що спеціалізується на комп’ютерній безпеці), що за глобальною хакерською атакою може стояти угрупування REvil, яке пов’язують із Росією. REvil звинувачують в атаці з використанням програм-вимагачів 30 травня на м’ясопереробного гіганта JBS SA, і ймовірно ці хакери стоять за зломами щонайменше на 20 компаній, які надають ІТ-послуги малому та середньому бізнесу.

За даними компанії Huntress Labs Inc., що займається кібербезпекою, постраждало понад 1000 підприємств, і очікується, що їхня кількість буде рости.

Раніше у Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium. Угруповання скоювало злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.

Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою в світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.