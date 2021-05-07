Президент США Джо Байден мав бажання зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним і ескалація конфлікту біля українського кордону на це не вплинула.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

Байден впевнений, що зможе зустрітися з Путіним зовсім скоро.

“Це (збільшення кількості російських військ біля українського кордону) не вплинуло на моє бажання провести зустріч віч-на-віч… Ви могли помітити, що раніше в Путіна було більше військових (біля українського кордону), він частково відвів їх. Війська все ще залишаються там, але їх стало значно менше, ніж місяць тому”, – сказав Байден.

Що стосується конкретної дати та місця проведення зустрічі, Байден сказав, що деталей поки не має, все на стадії обговорення.