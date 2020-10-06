Про це він сказав в ефірі американського телеканалу NBC.
Байден зазначив, що шкодує про вживання слова “клоун” щодо Трампа. Він зазначив, що просто треба було по-іншому сформулювати.
“Я повинен був сказати, що це клоунська ідея, а не називати його клоуном”, – сказав Байден.
Також він зазначив, що на дебатах йому було важко шанобливо спілкуватися з Трампом, оскільки американський президент постійно “нападав” на нього, а також перебивав модератора.
Байден вважає, що Трамп не відповів на жодне запитання, “і не збирався говорити по суті”.
Як відомо, другі дебати відбудуться 15 жовтня в Майамі, а треті – в Нешвіллі 22 жовтня.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.