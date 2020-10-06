Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден жалкує про те, що під час першого раунду дебатів назвав Дональда Трампа "клоуном".

Про це він сказав в ефірі американського телеканалу NBC.

Байден зазначив, що шкодує про вживання слова “клоун” щодо Трампа. Він зазначив, що просто треба було по-іншому сформулювати.

“Я повинен був сказати, що це клоунська ідея, а не називати його клоуном”, – сказав Байден.

Також він зазначив, що на дебатах йому було важко шанобливо спілкуватися з Трампом, оскільки американський президент постійно “нападав” на нього, а також перебивав модератора.

Байден вважає, що Трамп не відповів на жодне запитання, “і не збирався говорити по суті”.

Як відомо, другі дебати відбудуться 15 жовтня в Майамі, а треті – в Нешвіллі 22 жовтня.