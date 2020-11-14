Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що контрасти в освітній політиці Трампа і майбутньої політики Байдена значні. Міністр освіти США Бетсі Девос, яка підтримує приватні школи і є противником профспілок вчителів, мала намір зменшити вплив департаменту освіти, запропонувавши урізати фінансування державних шкіл і звузити виконання департаментом федеральних законів про освіту і цивільних прав.

Але тепер адміністрація Байдена обіцяє різко збільшити ресурси для державних шкіл і розширити захист цивільних прав для маргіналізованих учнів.

Крім того, щодо самого насущного питання освіти – повторного відкриття шкіл під час епідемії, адміністрація Байдена позначила зовсім інший підхід.

Якщо адміністрація Трампа вимагала, щоб школи знову відкрилися, незважаючи на жорсткі обмеження, то кампанія Байдена обіцяла федеральне фінансування надзвичайної допомоги і допомогу школам в подоланні руйнівних наслідків епідемії для академічної траєкторії їх найбільш вразливих учнів.

Маючи ймовірний республіканський сенат і невелику демократичну більшість в палаті представників, Байден боротиметься за досягнення деяких з своїх найвищих політичних цілей. Він пообіцяв збільшити фінансування спеціальної освіти, запровадити універсальні дошкільні установи і потроїти фінансування федеральної програми, яка допомагає школам, обслуговуючим велику кількість учнів з малозабезпечених сімей, виділяючи частину цих коштів на зарплату вчителів.

Що стосується вищої освіти, він пообіцяв безкоштовний державний коледж, розширення федеральної фінансової допомоги та анулювання деяких студентських боргів.

Адміністрація Байдена також планує відновити керівництво по цивільним правам епохи Барака Обами, яке було відмінено Девос, яке дозволяло студентам-трансгендерам вибирати шкільні туалети, вирішувало проблему непропорційною дисципліни чорношкірих студентів і вимагало різноманітності в коледжах і класах.