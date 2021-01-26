Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа, який забороняв трансгендерним людям служити в американській армії.

Про це він повідомив з своєму Twitter-акаунті.

“Сьогодні я скасував дискримінуючу заборону на службу трансгендерних осіб в армії. Все просто: Америка буде безпечніше, якщо кожен, у кого є право служити, зможе робити це відкрито і з гордістю”, – зазначив Байден.

Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride. — President Biden (@POTUS) January 25, 2021

В указі, опублікованому на сайті Білого дому, наголошується, що “гендерна ідентичність не повинна бути перешкодою для проходження військової служби”.

Спочатку трансгендерні люди отримали можливість служити під час президентства Барака Обами в 2016 році. Але в 2017 році Трамп оголосив про заборону.

Як передає Reuters, за даними Міністерства оборони США, близько 1,3 мільйона осіб служать в армії США. Офіційних даних про кількість трансгендерів немає, за даними дослідницького інституту політики США Rand Corp, станом на 2016 рік таких людей було близько 2 450.