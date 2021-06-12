Президент США Джо Байден зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель в рамках саміту "Великої сімки" в Корнуолі (Велика Британія). Вони домовились про офіційну зустріч в Білому домі.

Про це Байден написав у Facebook.

“У мене сьогодні була прекрасна зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Зв’язки між нашими двома країнами тісніші, ніж будь-коли, і я радий привітати її в Білому домі наступного місяця, аби продовжити нашу роботу”, – написав з цього приводу Байден.

В адміністрації президента США Джо Байдена повідомили, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель 15 липня завітає з першим офіційним візитом до Білого дому.

Це буде перший візит Меркель до США за адміністрації Байдена та, ймовірно, останній за час роботи канцлеркою. Як відомо, Меркель не балотуватиметься на п’ятий термін. У вересні в Німеччині відбудуться чергові вибори канцлера.

Під час запланованого на 15 липня візиту, Меркель та Байден обговорюватимуть ряд важливих питань, серед яких – проєкт “Північний потік – 2” та боротьби з можливими пандеміями.

“Візит канцлерки Меркель підтвердить глибокий двосторонній зв’язок між США та Німеччиною… Лідери обговорюватимуть питання щодо подальшої тісної співпраці. Зокрема, щодо протидії пандемії коронавірусу, запобігання змін клімату, спільну роботу у сфері економічного процвітання та міжнародної безпеки… на основі спільних демократичних цінностей”, – повідомили в адміністрації Байдена.

Ангела Меркель працювала з чотирма американськими президентами – Джорджем Бушем, Бараком Обамою, Дональдом Трампом і Джо Байденом.