Президент США Джо Байден 28 жовтня вперше в новому статусі зустрівся з очільником католицької церкви Папою Римським Франциском. Лідери обговорили такі теми, як кліматичні зміни та потребу боротьби з ними, право на аборти, військові конфлікти та мир у всьому світі тощо.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Ватикан анонсував, що транслюватиме їх зустріч у прямому ефірі, але цього не відбулося. Рішення пояснили карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу. Під час прямої трансляції показали лише момент, коли у двір Апостольського палацу заїхав кортеж Байдена. Після цього відео зупинили й повідомили, що далі не транслюватимуть.

Після зустрічі акредитованим журналістам надіслали відредаговані фото та відео зустрічі.

Як стало відомо, разом з Байденом на зустрічі була його дружина Джил. Обидвоє — парафіяни католицької церкви.

Політичні лідери спілкувалися 75 хвилин у бібліотеці Апостольського палацу. Для порівняння, зустріч очільника католицької церкви із 44-м американським президентом Бараком Обамою тривала 50 хвилин, а з минулим лідером США Дональдом Трампом – 30 хвилин.

“Під час бесіди сторони наголосили на спільних зусиллях щодо захисту планети, зміцнення санітарної безпеки та боротьби з пандемією, а також обговорили проблему біженців та допомогу мігрантам. Було також порушено теми захисту прав людини, свободи віросповідання та думки. Обговорювалися питання міжнародного порядку денного, у тому числі в контексті саміту G20, а також просування світу шляхом політичного діалогу”, – йдеться в офіційній заяві Святого престолу.

Американські журналісти розповіли, що під час вітання Байден сказав Франциску, що той – найбільший борець за мир, якого він колись знав.

У Білому домі цю інформацію підтвердили. У президентському журналістському пулі повідомили, що Байден “високо оцінив лідерство Папи Римського Франциска у боротьбі з кліматичною кризою, активну позицію щодо забезпечення припинення пандемії шляхом рівноцінного поширення вакцин та відновлення світової економіки”. Також Байден подякував понтифіку за “підтримку бідних, а також тих, хто страждає через голод, конфлікт та переслідування”.

Обмін подарунками

Зазвичай, коли світовий лідер приїжджає до Папи Римського, журналістам дають змогу поглянути на подарунки, якими обмінюються сторони. Цього разу журналістам не дали можливості це зробити, а лише повідомили про те, що Байден подарував понтифіку монету із зображенням емблеми 261-ї бригади національної гвардії, у якій служив його старший покійний син Бо.

“Ви – головний захисник світу з усіх, кого я знаю. З вашого дозволу, я хотів би презентувати вам монету. Вона особлива. Я впевнений, що мій син хотів би, аби я передав її вам. На зворотному боці зображено емблему 261-ї бригади штату Делавер, в якій служив мій син”, – сказав Байден.

Також він пожартував, що якщо Папа не візьме з собою монету на наступну їх зустріч, то пригощатиме американського лідера власним коштом (можливо, йшлося про випивку, бо Байден додав, що він – єдиний ірландець, який ніколи не вживав алкоголь, – ред.).

Окрім монети Байден подарував Папі вишитий одяг американських єзуїтів.

Чому зустріч Байдена та Папи Римського важлива

Попри дружні погляди Папи Франциска та Байдена, а також – їх приналежність до католицької церкви, вони мають ідеологічно протилежні погляди.

Загалом, католицька церква категорично не підтримує Байдена у двох питаннях – стосовно захисту прав секс-меншин (ЛГБТК+) та стосовно дозволу на аборти (протестант Дональд Трамп став першим американським лідером, який був категорично проти та навіть брав участь в акціях протесту проти абортів).

При цьому, президент Байден, як і Папа римський Франциск – представники ліберального християнства, “орієнтованого не стільки на сексуальну політику, скільки на расову нерівність, зміни клімату та бідність”.