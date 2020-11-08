Про це повідомляє видання The New York Times.

Виступ Байдена відбувся у Вілмінгтоні (штат Делавер), де під час голосування перебував передвиборний штаб демократів.

Одним із ключових меседжів його промови було об’єднання.

Так, Байден пообіцяв стати президентом для всіх американців, включно з тими, хто проголосував за переобрання Дональда Трампа.

“Я обіцяю бути президентом, який прагне не розділяти, а об’єднувати. Який не бачить червоних штатів (де проголосували за Трампа, – ред.) і синіх штатів (де голосував за Байдена, – ред.), а бачить тільки Сполучені Штати… Я йшов на вибори як гордий демократ. Тепер я буду американським президентом. Я працюватиму для тих, хто не голосував за мене, і для тих, хто голосував”, – наголосив обраний президент США, якого цитує телеканал CNN.

Байден також звернувся до прихильників Дональда Трампа, закликавши до єдності і примирення.

“Всі, хто голосував за президента Трампа, я розумію ваше розчарування сьогодні ввечері. Я сам кілька разів програвав. Але зараз давайте дамо один одному шанс… Час відмовитися від різкої риторики, знизити градус, побачити один одного знову, прислухатися один до одного знову. І щоб досягнути прогресу, треба перестати ставитися до наших опонентів як до наших ворогів. Вони не наші вороги. Вони американці!” – заявив Байден у своєму зверненні.

У зв’язку з цим він послався на Біблію, заявивши, що зараз для Америки настав час зцілення.

“Біблія говорить нам, що всьому свій час: час творити, час жати, час сіяти і час лікувати. Це час для зцілення в Америці”, – зазначив Байден.

“Нехай ця похмура епоха демонізації в Америці закінчиться тут і зараз”, – додав він.

Окремо Байден закликав демократів і республіканців до співпраці.

“Я вважаю, що це частина того мандата, який дав нам американський народ. Вони хочуть, щоб ми співпрацювали. І саме такий вибір я зроблю. І я закликаю Конгрес – демократів і республіканців – зробити цей вибір разом зі мною”, – заявив він .

“Американці закликали нас об’єднати сили порядності і справедливості, сили науки і надії у великих битвах нашого часу: битві за контроль над вірусом; битві за процвітання; битві за охорону здоров’я вашої сім’ї; битві за досягнення расової справедливості і викорінення системного расизму в цій країні; битві за порятунок нашої планети; битві за відновлення порядності, захист демократії і надання всім жителям цієї країни рівних можливостей”, – наголосив Байден.

Він уточнив, що розпочне свою роботу з того, щоб “взяти під контроль” поширення коронавірусу COVID-19, без чого неможливе відновлення економіки і соціальної сфери.

Уже в понеділок він планує назвати команду провідних вчених і експертів, які “допоможуть втілити план Байдена-Гарріс щодо COVID і перетворити його в план дій, який почне працюватимуть 20 січня 2021 року” (мається на увазі дата інавгурації).

Байден запевнив, що цей план “буде побудований на науковій основі”, “на співчутті і турботі”.

Обраний президент США також розповів про своє бачення майбутнього країни.

“Я давно говорю про битву за душу Америки. Ми повинні відновити душу Америки. Наша нація сформована постійною битвою між нашими кращими ангелами і найтемнішими імпульсами. Прийшов час перемоги наших кращих ангелів. Сьогодні на Америку дивиться увесь світ. Я переконаний, що Америка в своїх кращих проявах слугує маяком для всього світу… Я завжди вважав, що ми можемо визначити Америку одним словом: можливості. Що в Америці кожному повинна бути надана можливість досягнути того, чого дозволяють його мрії і дані Богом здібності. Я вірю в можливості, які дає наша країна. Ми завжди дивимося в майбутнє. Я бачу більш вільну і справедливу Америку. Америку, яка створює гідні і шановані робочі місця. Америку, яка може лікувати такі хвороби, як рак і хвороба Альцгеймера. Америку, яка нікого на кидає. Америку, яка ніколи не здається”, – підсумував він.

Під час виступу Джо Байден подякував своїй сім’ї, своїй дружині Джилл, яка, за його словами, “буде прекрасною першою леді”, а також обраній віце-президентові Камалі Гарріс і команді свого виборчого штабу.