Про це повідомляє американське видання Associated Press.

Уточнюється, що Байдена звинувачує в насильстві, яке ніби було скоєне на початку 1990-х років, його колишня помічниця Тара Рід.

За словами жінки, напад стався навесні 1993 року в підвалі офісної будівлі. Вона вже подала заяву поліцію.

Відзначається, що Рід вже не вперше звинувачує екс-віце-президента. Зокрема, в минулому році вона публічно звинувачувала Джо Байдена в скоєнні недоречних дотиків, однак не говорила про сексуальне насильство.

Водночас заступник керівника виборчої кампанії Байдена заявила, що кандидат у президенти “присвятив своє суспільне життя зміні культури і законів про насильство по відношенню до жінок”.

“Твердження про насильство не відповідає дійсності. Цього не було”, – сказала вона.

При цьому раніше по ходу передвиборних перегонів Джо Байден вже стикався із звинуваченнями в недоречних дотиках з боку декількох жінок, які стверджували, що їм незручні дружні обійми кандидата.

За словами Тари Рід, в її випадку дії Байдена пішли далі. Вона стверджує, що інцидент трапився в 1993 році, коли її супервайзер попросив принести Байдену спортивну сумку. При цьому Байден, який на той момент був сенатором, ніби “притиснув жінку до стіни в підвалі офісної будівлі на Капітолійському пагорбі”.

“Він шепотів мені, одночасно намагався поцілувати мене і говорив: “Ти хочеш піти куди-небудь ще?” Я пам’ятаю, що хотіла сказати “стоп”, але я не знаю, сказала я це вголос, або просто подумала. Я ніби оніміла “, – говорить вона.