Кандидату від Демократичної партії Джо Байдену залишилося здобути перемогу в штаті Невада для обрання президентом.

Про це випливає з прогнозу Fox News.

За оцінками телеканалу, Байден виграє в штаті Мічиган. Там він заручився підтримкою 16 виборників. Всього у цього кандидата – 264 голосів виборників.

Канал зазначає, що штат Невада, де лідирує Байден, дає шість голосів виборників, які потрібні політику для перемоги на виборах. Якщо він їх отримає, то набере мінімально необхідні 270 голосів виборників. Чинний президент США Дональд Трамп поки набрав 214 голосів, вказує ЗМІ.

Згідно з даними, які наводить канал, в Неваді за Байдена проголосували 588 252 виборців (49,3%), а за Трампа – 580 605 (48,7%). Там був підведений підрахунок вже 75% голосів.

Раніше Twitter позначив пост Дональда Трампа про “спробу суперників вкрасти вибори” таким, який вводить в оману.