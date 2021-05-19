Бакалаври та магістри складатимуть єдиний держіспит

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Крім того, КМУ затвердив перелік спеціальностей, які повинні будуть складати цей іспит.
На розроблення і вдосконалення єдиного державного іспиту передбачено 4 754,4 тисячі гривень. Ухвалена постанова набере чинності з 1 січня 2022 року.
Нагадаємо, що в Україні з’явиться новий вищий військовий навчальний заклад – Київський інститут Національної гвардії України. Зазначається, що новий ВНЗ з’явиться шляхом виділу Київського факультету зі складу Національної академії Національної гвардії України.
- Раніше стало відомо, що в Україні з’явиться новий навчальний заклад для підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.