Бакалаври та магістри складатимуть єдиний держіспит

У середу, 19 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення єдиного державного іспиту для бакалаврів та магістрів.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Крім того, КМУ затвердив перелік спеціальностей, які повинні будуть складати цей іспит.

На розроблення і вдосконалення єдиного державного іспиту передбачено 4 754,4 тисячі гривень. Ухвалена постанова набере чинності з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, що в Україні з’явиться новий вищий військовий навчальний заклад – Київський інститут Національної гвардії України. Зазначається, що новий ВНЗ з’явиться шляхом виділу Київського факультету зі складу Національної академії Національної гвардії України.