Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Баканов: Ми вчора дискутували з Володимиром Олександровичем з приводу кримінальних справ щодо Медведчука. Він просто постійно щось говорить і в принципі ці справи можна плодить и плодить. Кажу, що якщо ми почнемо плодить, це, по перше, експертиза лінгвістична, оскільки якщо просто ми підемо до суду, то це буде оціночне судження. А з іншого боку, він буде казати, що ми на нього тиснем. І перше, що з’явилося сьогодні з ранку новини, це те, що Медведчук здивований тим, що СБУ порушила проти нього справу і він вважає, що це тиск. Інша справа порушена по ньому вже давно, але….

Труба: Ну і інше по справі, теж важливо, що коли ми зараз будемо порушувати кримінальні справи, видавати підозри одіозним колишнім політикам чи особам, які були при владі, важливо дотримуватися оцього ось принципу. Розуміючи, що він злочинець апріорі, тобто там з етичної сторони, знайти цей, можливо один єдиний, можливо, який не має відношення до його корупційної сфери, але ж законний, який пройде через суд, оце найголовніше.

Баканов: Я теж вважаю, що в принципі будь-яке звинувачення, воно повинно бути якісним, але в нашій країні це ненормально.

Труба: Через судову систему?

Баканов: Через судову систему.

Труба: Так є змога зараз, ну ми надіїмся, що відбудуться зміни у Верховній Раді, тобто до чого я веду, що все ж таки здоровий глузд переможе, буде згода і Верховна Рада виконає свої повноваження. Я про судову систему…