Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, Баканов прийшов на позачергове засідання Верховної Ради, присвячене подіям під Офісом президента під час акції протесту 20 березня.

Після його виступу нагадали, що це не робота СБУ стежити за підготовкою протестних акцій. Народний депутат Антон Поляков нагадав йому низку корупційних проваджень, які досі не розкриті.

“Я вас пам’ятаю ще з листопада 2018 року. Ви вже добре навчилися відповідати, дуже гарно відповідати. Але за що отримуєте за весь цей час зарплатню, скажіть, будь ласка. Ви поставили крапку у тих всіх справах, які дійсно турбують українців, а не відбувалися під Офісом президента? Про “плівки Єрмака”, про “плівки Юзіка”, про “плівки Деркача”. Або про скрутки або вугілля, яке йде з непідконтрольної території з Російської Федерації через прокладки-фірми, які споживають наші ТЕЦ і провадження ці є у вас в СБУ. Це мільярди гривень, які крадуть з кишень наших українців. І чомусь ці мільярдні схеми ви не прикриваєте, а зараз сидите і розказуєте нам про те, що начебто якось працюєте”, – заявив Поляков.

“Поки ви тут тренуєтеся у своєму філологічному мистецтві – СБУ працює. І допрацює до усіх результатів, які ви згадали”, — заявив Баканов.

Деякі нардепи висловили здивування через поведінку Баканова та його ставлення до парламентарів.