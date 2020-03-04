Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося раніше, сьогодні Верховна Рада провела позачергове пленарне засідання на вимогу Президента України Володимира Зеленського. Одним з питань порядку був звіт правоохоронних відомств.
“Весна прийшла, посадок немає. Нам треба заслухати звіт правоохоронних органів”, — зазначав напередодні голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.
Голова спецслужби Іван Баканов відповів на це, заявивши, що “посадки” вже є.
“Весна прийшла, шановні народні депутати. Саджаємо і будемо саджати”, — заявив він.
Так, за словами Баканова, з вересня минулого року 255 службових осіб отримали повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів, 83 чиновника було звільнено з посад, а на різні терміни засуджено 80 осіб.
Крім того, глава СБУ заявив, що спецслужба зберегла для держави близько 30 млрд гривень.
“Оновлена Служба безпеки України не дала нанести збитки державі на суму — це за останній час — більш 25,7 млрд гривень. А це два, два я підкреслюю, річні бюджети СБУ”, — сказав він.
- Сьогодні парламент підтримав відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарук, затвердив призначення на цей пост Дениса Шмигаля та затвердив новий склад Кабінету міністрів України, крім глав Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ.
- Під час засідання парламенту народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко закликав Президента Володимира Зеленського піти у відставку. Також нардеп звинуватив президента в тому, що “епоха кумівства” не закінчилася, згадавши призначення Баканова головою СБУ.