Covid-19 Україна

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Баканов про блокування каналів Медведчука: Рішення спрямоване на захист територіальної цілісності

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK є послідовним кроком української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Середа, 3 лютого 2021, 13:33

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Також він зазначив, що рекомендація щодо запровадження санкцій належить Верховній Раді та СБУ.  

“Проти України ведеться гібридна війна, зокрема, й на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – іще один важливий та послідовний крок для цього. Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення”, – заявив Баканов. 

Також він додав, що рішення спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України.

“Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України”, – додав він. 

Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOneZIK та “112 Україна“.

  • Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
Теги: 112, Віктор Медведчук, ЗІК, Іван Баканов, санкції, СБУ, NewsOne

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