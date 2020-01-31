Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Розмова відбулася 6 вересня 2019 року у кабінеті Труби.

Труба: Ми надіїмся, що відбудуться позитивні зміни у Верховній Раді, тобто до чого я веду, що все ж таки здоровий глузд переможе, вибори відбулися і буде змога, щоб Верховна Рада виконувала свої повноваження. Я про судову систему… А зараз в Адміністрації за судову систему відповідає оцей колишній представник із НАЗК? Так?

Баканов: Угу. Дайте списки… Повинна бути перша справа, відкрита справа до якогось судді. Вони ж всі пишуться, це ж не секрет, вони всі в принципі зафіксовані… Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає.

Т: Угу.

Б: А оскільки більшість у внутрішніх органах правоохоронців не святі, так? І суд в принципі теж розглядає їхні справи, то вони відповідним чином просто живуть, знаєте в такому перебігу… Є в них певний баланс. В мене дядько був міліціонером і він мені розповідав, коли почалася корупція нашої країни, коли суди почали відпускати людей. Всіх ловили, подавали в суд, бандюків, злодіїв в законі, а суд просто за хабаря відпускав. Потім підключилися прокурори і сказали, шо це за хєрня? А де ми? Почали відпускати їх трішечки раніше. Суд сказав: так не піде – вони домовилися. Потім міліція сказала: шановні, вибачайте, а тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити. І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато чого порушуєте, коли неналежним чином виконуєте свої функції. І вони почали вчотирьох грабувати в принципі як бандюганів, так і чесних людей. Бо з’явилася корупційна зв’язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п’ятий долучився – це голова Адміністрації (Офісу президента, – ред.). як смотрящий від…

Т: Добре. Тоді виходить, що нам треба піти по протилежному шляху. Починати з суду і опускатися до низу.

Б: В мене зараз буде новий співробітник по цьому напрямку.