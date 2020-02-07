Голову СБУ Івана Баканова запросили на засідання комітету Верховної Ради з питань інформаційної політики через обшуки на телеканалі "1+1".

Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

“Колега, запрошую на позачергове засідання нашого комітету в понеділок. Ми покликали пана Баканова”, — сказав голова комітету Олександр Ткаченко, звертаючись до нардепу Дмитру Лубинця (група “За майбутнє”).

Крім цього, Ткаченко повідомив, що депутати почали збирати підписи під зверненням в СБУ щодо того, що “тиск на журналістів є неприпустимим в умовах демократичної держави”. Уже зібрано понад 100 підписів.

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками до будівлі по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.