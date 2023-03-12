Бахмут перетворився на «зону вбивств», яка заважає просуванню ПВК «Вагнер» – Міноборони Великої Британії

Про це сповіщає The Guardian.
За останніми даними британської розвідки, за останні чотири дні сили ПВК “Вагнер” взяли під контроль більшу частину міста Бахмут на Сході України. Крім того, додається, що українські сили продовжують утримувати західну частину міста. Зазначено, що воїни Збройних сил України зруйнували ключові мости через річку Бахмутка, яка зараз є лінією фронту.
Як повідомляється, завдяки тому, що українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель в західній частині міста, ця територія стала “зоною вбивств”, що, ймовірно, ускладнює спроби військ “Вагнер” продовжувати фронтальний наступ.
Наголошено, що попри це українські війська та їхні лінії постачання в західній частині Бахмута всеодно залишаються вразливими до продовжуваних спроб Росії обійти захисників України.
- Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України у багатьох містах на сході Росії значних втрат зазнають етнічні меншини: в Астрахані приблизно 75% жертв складають казахи й татари.
- За даними британських розвідників, протягом останніх чотирьох найманці ПВК “Вагнера” окупували більшу територію східної частини Бахмута і тепер лінія фронту проходить уздовж річки Бахмутка, що у центрі міста.
- Очільник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що після взяття Бахмута перетворить ПВК “Вагнера” на жорстку ідеологічну елітну паралельну військову організацію.