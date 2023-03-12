Бахмут перетворився на «зону вбивств», яка заважає просуванню ПВК «Вагнер» – Міноборони Великої Британії

Міністр оборони Сполученого Королівства заявив, що захоплення міста Бахмут Донецької області стало "дуже складним завданням" для найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Про це сповіщає The Guardian.

За останніми даними британської розвідки, за останні чотири дні сили ПВК “Вагнер” взяли під контроль більшу частину міста Бахмут на Сході України. Крім того, додається, що українські сили продовжують утримувати західну частину міста. Зазначено, що воїни Збройних сил України зруйнували ключові мости через річку Бахмутка, яка зараз є лінією фронту.

Як повідомляється, завдяки тому, що українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель в західній частині міста, ця територія стала “зоною вбивств”, що, ймовірно, ускладнює спроби військ “Вагнер” продовжувати фронтальний наступ.

Наголошено, що попри це українські війська та їхні лінії постачання в західній частині Бахмута всеодно залишаються вразливими до продовжуваних спроб Росії обійти захисників України.