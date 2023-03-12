Бахмут перетворився на «зону вбивств», яка заважає просуванню ПВК «Вагнер» – Міноборони Великої Британії

російсько-українська війна
11:11 Російські військові завели ракетоносії у пункти базування через шторм — ОК «Південь»
10:36 У Китаї призначили нового міністра оборони, який перебуває під санкціями США через співпрацю з Росією
09:06 Харківщина: ворог обстріляв з мінометів та важкої артилерії населені пункти області
08:56 Втрати ворога: протягом минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1000 російських армійців
08:44 Глава РПЦ закликає припинити репресії проти «історично російського крила церкви» – Reuters
07:37 12 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:09 Сильні пориви вітру: прогноз погоди на 12 березня
01:00 Залужний та Міллі обговорили посилення української ППО, постачання боєприпасів і техніки
00:32 МКЧХ відвідав українських полонених у Донецьку та Горлівці – Координаційний штаб

11 березня

23:22 Росіяни завдали ударів по Донеччині: є загиблий, 4 – поранено
21:47 Станом на сьогодні в Авдіївці все ще залишається 18 дітей
20:54 Бійці «KRAKEN» знищили 2 російські башти спостереження
20:28 Папа Римський Франциск відвідає Київ лише за умови, якщо поїде в Москву
19:44 В Ірані заявили про договір з РФ щодо купівлі Су-35
18:58 РФ продовжує примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу
Допомагають перемагати
18:32 У Херсоні Порошенко передав розвідникам дві вантажівки DAF, а також три дрони Mavic 3T з тепловізорами
18:03 В українському МЗС розкритикували заборону Зеленському виступити на церемонії вручення «Оскарів»
17:42 Стабілізаційні відключення у Києві 11 березня скасовано
16:36 Шерон Стоун – 65: біографія та творчий шлях акторки
15:50 Українські правозахисники закликали звільнити незаконно засудженого росіянами Максима Буткевича
15:25 Лідери США та ЄС пообіцяли й надалі підтримувати Україну у війні проти РФ
15:04 Адміністрація Байдена має намір ще більше обмежити експорт мікросхем до Китаю
14:45 Україна та Фінляндія підписали меморандум про співпрацю у галузі екологічного будівництва
14:08 Україна співголовуватиме у Глобальному альянсі із запобігання сексуальному насильству під час війни
13:52 Путін може приїхати на саміт G20 в Індії
12:59 «Укргідроенерго» отримало 10 тонн енергообладнання від міжнародних партнерів
12:39 Україна повернула власні предмети культури та історії, які росіяни намагалися вивезти до США

Бахмут перетворився на «зону вбивств», яка заважає просуванню ПВК «Вагнер» – Міноборони Великої Британії

Міністр оборони Сполученого Королівства заявив, що захоплення міста Бахмут Донецької області стало "дуже складним завданням" для найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Неділя, 12 березня 2023, 11:15
Підтримати

Про це сповіщає The Guardian.

За останніми даними британської розвідки, за останні чотири дні сили ПВК “Вагнер” взяли під контроль більшу частину міста Бахмут на Сході України. Крім того, додається, що українські сили продовжують утримувати західну частину міста. Зазначено, що воїни Збройних сил України зруйнували ключові мости через річку Бахмутка, яка зараз є лінією фронту.

Як повідомляється, завдяки тому, що українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель в західній частині міста, ця територія стала “зоною вбивств”, що, ймовірно, ускладнює спроби військ “Вагнер” продовжувати фронтальний наступ.

Наголошено, що попри це українські війська та їхні лінії постачання в західній частині Бахмута всеодно залишаються вразливими до продовжуваних спроб Росії обійти захисників України.

Теги: агресія Росії, Британська розвідка, Війна на Донбасі, війна, Донеччина зона вбивств, Міноборони, оборона Бахмута, ПВК «Вагнер», російська агресія, російсько-українська війна, сполучене королівство, Бахмут

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook