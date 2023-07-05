Джерело: Головне управління розвідки МО України
“Впродовж останнього місяця [на Бахмутському напрямку маємо] стабільні успіхи у просуванні вперед: звільнення української землі від ворога, відвойовування того, що було втрачено. Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично”, ― сказав розвідник.
Микола Волохов також розповів про зміну поведінки росіян під час бойових дій на Бахмутському напрямку. За його словами, відбувається багато піхотних боїв, але останнім часом ворог активно показує техніку.
“Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви”, ― заявив Микола.
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