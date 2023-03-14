Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на офіційному сайті.

“Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, на засіданні було проаналізовано забезпечення озброєнням та боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Окремо учасники обговорили темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

Члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що російським окупаційним військам вдалось досягти певних успіхів у Бахмуті й тепер вони займаються очищенням східних околиць міста, зокрема вивозять з них мирних мешканців у невідомому напрямку.

Раніше, пояснюючи рішення продовжувати тримати оборону Бахмута, Володимир Зеленський сказав, що у разі його окупації російські війська матимуть “відкритий шлях” для захоплення ключових міст на сході України.