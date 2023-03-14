Сьогодні, 14 березня, Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники розглядали оборону на Бахмутському напрямку. Місто Бахмут продовжуватимуть захищати.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на офіційному сайті.

“Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, на засіданні було проаналізовано забезпечення озброєнням та боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Окремо учасники обговорили темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

Члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що російським окупаційним військам вдалось досягти певних успіхів у Бахмуті й тепер вони займаються очищенням східних околиць міста, зокрема вивозять з них мирних мешканців у невідомому напрямку.

Раніше, пояснюючи рішення продовжувати тримати оборону Бахмута, Володимир Зеленський сказав, що у разі його окупації російські війська матимуть “відкритий шлях” для захоплення ключових міст на сході України.