Щорічний бал Інституту костюма Met Gala, запланований на 4 травня, перенесли на невизначений термін через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання Vogue.com з посиланням на представників музею Метрополітен, виставку в якому зазвичай відкривав бал.

Урочистий вечір часто називають модним “Оскаром”. Цього року бал повинен бути присвячений часу. Партнером Met Gala 2020 повинен був стати французький дім моди Louis Vuitton.

Виставка Інституту костюма в Метрополітен-музеї мала називатися “Про час: мода і тривалість” (About Time: Fashion and Duration), повідомляє Vogue.ua. Представники музею відзначали, що виставка продемонструє піввікову історію моди.

“About Time: Fashion and Duration – це переосмислення історії моди, яка фрагментована, переривчаста і неоднорідна”, – повідомляв Ендрю Болтон, керівник Інституту костюма, в листопаді 2019 року.

Варто зазначити, що до 4 квітня закритий і сам музей. Так, нещодавно у двох його співробітників були виявлені симптоми коронавірусу. Відповідно до внутрішньої інформації, яку отримали співробітники Метрополітен-музею, всі заходи в ньому будуть скасовані до 15 травня.