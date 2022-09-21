На початку березня російські окупанти захопили Балаклію. До 8 вересня місто знаходилось в окупації. Після звільнення у Балаклії побував кореспондент #Букв, який поспілкувався з місцевими мешканцями.

Про це повідомляють #Букви.

Єдиним спосіб добратись у Балаклії – це електричка, яка їде з Харкова. Щоденно, вранці та увечері, електричка їздить за цим маршрутом.

Кореспондент #Букв приїхав до Балаклії вранці і як тільки вийшов з вокзалу одразу став свідком перестрілки між Збройними силами України та невідомими особами.

Українські захисники, які патрулюють місто, одразу сказали, що у місто не пропустять, оскільки там ще небезпечно. Однак військові все ж дозволили пройти до центральної площі Балаклії.

“Місто майже не постраждало, руйнувань мало. Людей на вулицях майже немає, зрідка проїжджають велосипедисти. А військових дуже багато, постійно їздять бронемашини і пікапи з кулеметниками в кузові”, – зауважив кореспондент.

З розповідей місцевих мешканців стало відомо, що у Балаклії залишилось чимало російських армійців, які не встигли втекти під час контрнаступу ЗСУ. Тепер окупанти ховаються у порожніх будинках.

На центральній площі перебували переважно люди похилого віку, які очікували на гуманітарну допомогу. За їхніми словами, останні дві доби їм привозили лише хліб.

Чимало місцевих стоять у черзі за безплатними SIM-картами, але зв’язок у Балаклії ще дуже поганий.

У центрі міста вже відкрились магазини та аптеки, однак покупців там немає.

Вже понад 10 днів у місті немає електроенергії, тому у деяких дворах працюють генератори.

“Увечері в районі вокзалу проходила велика операція з упіймання орків. Були чутні постріли, постійно кудись мчали бронетранспортери, на пішохідному переході над залізничними коліями сиділи снайпери”, – резюмував кореспондент.