У період з травня 2019 по червень 2020 баланс довіри до Президента Володимира Зеленського опустився з +34,1% до -8,9%.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціальний моніторинг”.

Центр “Соціальний моніторинг” простежив, як протягом минулого року змінювався баланс довіри до Глави держави. Цей показник заснований на співвідношенні частки тих, хто, за даними опитувань, довіряє Президенту (повністю або певною мірою) і частки тих, хто не довіряє йому (повністю або певною мірою).

У травні 2019 року цей показник становив +34,1%. До кінця 2019 року баланс довіри до Президента коливався в межах 30-35%.

У грудні-січні відбулося стрімке падіння — з 31,5% до 10%. Наступні місяці баланс довіри продовжував опускатися, в березні досяг нульової позначки, а після — мінусових значень (-8 в травні, -8,9 в червні).