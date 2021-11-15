Лідер партії "5.10", нардеп ІІІ скликання Геннадій Балашов заявив, що Євген Черняк позивається проти нього через його висловлювання.

Відповідний допис він розмістив в Instagram.

“Гумор полягає в тому, що на мене подають до суду за честь і гідність горілки, продаж якої впав, у зв’язку з моїми висловлюваннями. Не пийте горілку, навіть якщо мені загрожує страта в Печерському суді”, — заявив він.

Балашов також розмістив першу сторінку позовної заяви, де можна побачити ім’я позивача — Черняк Євген Олександрович, адвокатів — Пономарьова Віта Миколаївна та Голуб Наталія Олександрівна — та власне відповідача — Балашов Геннадій Вікторович.

Зазначено, що це позовна заява про захист честі, гідності та ділової репутації, а також про стягнення моральної шкоди. Її позивач оцінив у 50 тисяч гривень.

В тексті зазначено, що позивач висловлює претензії до відео, розміщено на YouTube-каналі “МЕШКОВИНА” з назвою “Уставший от многочасового суда Генналий Балашов утверждает, что все его беды из-за Черняка, так ли?”. За посиланням, яке є в позові, міститься недоступне для перегляду відео.

Крім цього, Балашов показав два листи — від ТОВ “Войс Бренд” (займається дослідженням кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки) та ТОВ “Вест Спіріт Груп” (займається торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами і належить “Войс Бренд”). Вони адресовані Євгену Черняку, власникові лікеро-горілчаного заводу “Хортиця” та голові наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits, та датовані серпнем поточного року.

Представники згаданих ТОВ заявляють в листах про падіння продажів продукції Черняка через заяви Балашова про замовлення кримінальних справ проти останнього.

Розглядатиме відповідне провадження Печерський районний суд Києва, справу вестиме суддя Сергій Вовк, про сумнівні рішення якого ми повідомляли раніше.