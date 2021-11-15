Відповідний допис він розмістив в Instagram.

“Гумор полягає в тому, що на мене подають до суду за честь і гідність горілки, продаж якої впав, у зв’язку з моїми висловлюваннями. Не пийте горілку, навіть якщо мені загрожує страта в Печерському суді”, — заявив він.

Балашов також розмістив першу сторінку позовної заяви, де можна побачити ім’я позивача — Черняк Євген Олександрович, адвокатів — Пономарьова Віта Миколаївна та Голуб Наталія Олександрівна — та власне відповідача — Балашов Геннадій Вікторович.

Зазначено, що це позовна заява про захист честі, гідності та ділової репутації, а також про стягнення моральної шкоди. Її позивач оцінив у 50 тисяч гривень.

В тексті зазначено, що позивач висловлює претензії до відео, розміщено на YouTube-каналі “МЕШКОВИНА” з назвою “Уставший от многочасового суда Генналий Балашов утверждает, что все его беды из-за Черняка, так ли?”. За посиланням, яке є в позові, міститься недоступне для перегляду відео.

Крім цього, Балашов показав два листи — від ТОВ “Войс Бренд” (займається дослідженням кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки) та ТОВ “Вест Спіріт Груп” (займається торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами і належить “Войс Бренд”). Вони адресовані Євгену Черняку, власникові лікеро-горілчаного заводу “Хортиця” та голові наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits, та датовані серпнем поточного року.

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Представники згаданих ТОВ заявляють в листах про падіння продажів продукції Черняка через заяви Балашова про замовлення кримінальних справ проти останнього.

Лист ТОВ “Войс Бренд” до Євгена Черняка. Зображення balashov_gennadii / Instagram

Лист ТОВ “Вест Спіріт Груп” до Євгена Черняка. Зображення balashov_gennadii / Instagram

Розглядатиме відповідне провадження Печерський районний суд Києва, справу вестиме суддя Сергій Вовк, про сумнівні рішення якого ми повідомляли раніше.

  • Нагадаємо, раніше Державна фіскальна служба повідомила про арешт нерухомості Балашова на суму 200 млн гривень. Його звинувачують в ухиленні від сплати податку з доходів фізосіб і військового збору на суму понад 9,6 млн гривень шляхом продажу нерухомості іншим особам за заниженою вартістю. Суд відправив його під варту з можливістю вийти під заставку у 9,6 млн гривень. Балашов не сплатив її.
  • Крім цього, колишньому нардепу закидають умисне руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини.
  • В серпні Балашова затримали після бійки зі слідчим.