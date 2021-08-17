Про це повідомив його адвокат Ігор Черезов.

“Геннадій Балашов був викликаний по повістці до дізнавача нібито для вручення підозри у новому кримінальному провадженні. Коли ми прийшли у відділення поліції, дізнавач проводив Балашова і нас, його захисників, в актову залу де в урочистій обстановці повідомив, що підозра ще не підписана прокурором і нам нема чого вручати. В цей же час в залі з’явився відомий “слідчий” Кавун і запропонував отримати ще одне клопотання, але по іншій справі, точно так же, як це було з врученням повістки під РВВС податковим поліцейським. Приходимо в одній справі – отримуємо документи по іншому провадженню”, – йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, це було клопотання по справі, яке вже пройшло апеляцію.

“Геннадій Вікторович безуспішно намагався пояснити Кавуну, що він не є підозрюваним і це встановлено судами двох інстанцій. В ході спілкування виникла перепалка, яка переросла в бійку. Балашов отримав травми і був затриманий”, – додав він.

Черезов зазначив, що наразі Балашов знаходиться в слідчому ізоляторі.

За його словами, швидше за все, сьогодні йому буде вручена підозра в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

“Чи буде він відпущений до розгляду запобіжного заходу – поки не відомо”, – додав адвокат.

Він також показав відео бійки та зазначив, що поліцейські продали його одному з інтернет-ресурсів.

Варто зазначити, що він не уточнив, у якій справі Балашову хотіли вручити підозру, і про яке клопотанні йшлося.

Але за даними ЗМІ, колишньому нардепу закидають умисне руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Раніше правоохоронці активізували розслідування справи про незаконне будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва на вулиці Редутній, 60 – в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра”.

На початку липня в поліцію викликали Балашова, який продавав в цій будівлі нерухомість, для вручення підозри за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу (умисне руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин). Однак згодом на суді по обранню йому запобіжного заходу за клопотанням прокуратури захисту політика вдалося довести, що той не є підозрюваним.