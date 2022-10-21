Бренд одягу й взуття Balenciaga розірвав співпрацю з американським репером Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах.

Про це повідомляє видання про моду та попкультуру Bussiness of Fashion.

Бренд та його материнська компанія Kering спочатку зберігали мовчання після того, як репер з’явився на публіці в футболці “White Lives Matter”, що означає “Життя білих важливе”. Це викликало негативну реакцію діячів попкультури та суспільства.

Зауважимо, сам Каньє одягнув футболку із зображенням Папи Римського Івана Павла II і написом “White Lives Matter”. Варто зазначити, що цей напис є перефразованим гаслом руху захисту прав афроамериканців “Black Lives Matter”. Крім того, американська активістка, яка публічно підтримувала політику Дональда Трампа, Кендіс Оуенс, також одягнула футболку з написом “White Lives Matter”.

Також зауважимо, що Вест нещодавно написав допис у Twitter, що готовий влаштувати “death con 3 ВСІМ ЄВРЕЯМ”. У тому ж повідомленні він виступив на свій захист, стверджуючи, що це – не антисемітизм, оскільки “чорні люди – насправді євреї”.

Twitter не відразу видалив допис Каньє, однак у неділю повідомлення перестало бути доступним. При цьому обліковий запис заблокували за порушення правил сервісу. Вест отримав блокування і в Instagram, де інші його слова вилучили.

Раніше Ye підтримував тісні робочі стосунки з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією, заручившись його допомогою в розробці продуктів для свого партнерства Yeezy Gap і навіть відкривши останній показ Balenciaga.

Але Kering порушив мовчання: “У Balenciaga більше немає жодних стосунків і планів щодо майбутніх проєктів, пов’язаних із цим артистом”, — йдеться у заяві компанії.

Видання нагадало, що у вересні бренд одягу Gap розірвав відносини з Вестом, а компанія Adidas, яка розпочала прибуткову багаторічну співпрацю з митцем у 2016 році, нещодавно заявила, що партнерство, ймовірно, під загрозою.

Водночас банківський холдинг JPMorgan Chase офіційно припинив свої банківські відносини з брендом одягу та взуття YEEZY, створеним Каньє Вестом.

У заяві зазначається, що JPMorgan Chase запропонує достатньо часу для переходу до іншої фінансової установи, ведення рахунків, зокрема всі продукти та послуги будуть доступні до 21 листопада.