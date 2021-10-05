Індонезія знову відкриє свій туристичний острів Балі для деяких іноземних мандрівників, в тому числі з Китаю, Нової Зеландії та Японії, з 14 жовтня.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Міжнародний аеропорт Балі Нгура-Рай буде відкритий для іноземних туристів з цієї дати, але відвідувачі повинні будуть пройти восьмиденний карантин своїм коштом.

За словами представника уряду Лухута Панджайтана, ослаблення соціальних обмежень в країні проводиться поетапно, тому що Індонезія “не хоче, щоб сталося щось несподіване”.

Індонезія входить в число країн Азії, які найбільше постраждали від COVID-19, офіційно зареєструвавши понад 4 мільйонів випадків захворювання і 142 000 смертей, хоча експерти в галузі суспільної охорони здоров’я вважають, що реальні втрати набагато вище.

Проте, щоденні випадки захворювання впали з більш ніж 56 000 на піку другої хвилі в середині липня цього року до 1 100 випадків 3 жовтня.