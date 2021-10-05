Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Міжнародний аеропорт Балі Нгура-Рай буде відкритий для іноземних туристів з цієї дати, але відвідувачі повинні будуть пройти восьмиденний карантин своїм коштом.
За словами представника уряду Лухута Панджайтана, ослаблення соціальних обмежень в країні проводиться поетапно, тому що Індонезія “не хоче, щоб сталося щось несподіване”.
Індонезія входить в число країн Азії, які найбільше постраждали від COVID-19, офіційно зареєструвавши понад 4 мільйонів випадків захворювання і 142 000 смертей, хоча експерти в галузі суспільної охорони здоров’я вважають, що реальні втрати набагато вище.
Проте, щоденні випадки захворювання впали з більш ніж 56 000 на піку другої хвилі в середині липня цього року до 1 100 випадків 3 жовтня.
- Раніше повідомлялось, що уряд Індонезії відправить близько 8000 держслужбовців з восьми підрозділів працювати віддалено на Балі в рамках підтримки економіки острова.
- 29 червня Уряд Індонезії відклав відкриття острова Балі для іноземних туристів.