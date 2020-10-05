Про це повідомила депутат, співголова фракції “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.

“Нарешті хороші новини від лікарів В. Балуха: пацієнт в свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий. Дуже прикро, що Володя зараз в лікарні, а не у виборчій кампанії, він мав бути нашим фронтменом до Київської облради”, – написала вона.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найдосвідченіші та висококваліфіковані працівники”.