Про це у Facebook повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

“Новини від лікарів, що лікують В. Балуха: “Пацієнт стабільно важкий. Володя забезпечений всім необхідним. Сьогодні для додаткових консультацій були запрошені й оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема, професор М. Поліщук”, – написала Геращенко.

Крім того, нардеп повідомила, що вчора Балуха відвідав священнослужитель отець Климент і прочитав молитву за одужання.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.