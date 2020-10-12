Колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха, якого жорстоко побили на початку вересня, переводять з реанімації в нейрохірургічне відділення.

Про це повідомила народний депутат від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.

“Дійсно хороші новини від лікарів В. Балуха: Володю сьогодні , нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю що з ним, що з ним сталося, де він знаходиться. Відвідувати Володю поки що не можна, в тому числі через карантин і небезпеку COVID, бо для нього це дуже небезпечно”, – написала вона.

Колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма.

Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).