Про це повідомила народний депутат від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.
“Дійсно хороші новини від лікарів В. Балуха: Володю сьогодні , нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю що з ним, що з ним сталося, де він знаходиться. Відвідувати Володю поки що не можна, в тому числі через карантин і небезпеку COVID, бо для нього це дуже небезпечно”, – написала вона.
Колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.
Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма.
Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).
- 18 вересня поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього українського політв’язня Володимира Балуха. Він намагався втекти перед затриманням.
- Згодом підозрюваного в нападі на Володимира Балуха заарештували на два місяці.
- 5 жовтня стало відомо, що Володимир Балух прийшов до тями і намагається говорити.
- 9 жовтня Ірина Геращенко повідомила, що Володимира Балуха відключили від апарату ШВЛ: він у свідомості, але нічого не пам’ятає.