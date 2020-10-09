Побитий колишній політичний в’язень Володимир Балух прийшов до тями і почав говорити. Лікарі від’єднали його від апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомила народний депутат від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко на своїй Facebook-сторінці.

“Трохи позитиву від лікуючих лікарів Володимира Балуха: пацієнт у свідомості , без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає”, – написала вона.

За словами Геращенко, Балуху потрібен час для реабілітації після важкої травми. У випадку тривалого фіксування прогресу його переведуть з реанімації у звичайну палату.

Колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма.

Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).