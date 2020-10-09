Про це повідомила народний депутат від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко на своїй Facebook-сторінці.
“Трохи позитиву від лікуючих лікарів Володимира Балуха: пацієнт у свідомості , без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає”, – написала вона.
За словами Геращенко, Балуху потрібен час для реабілітації після важкої травми. У випадку тривалого фіксування прогресу його переведуть з реанімації у звичайну палату.
Колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.
Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма.
Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).
- 18 вересня поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього українського політв’язня Володимира Балуха. Він намагався втекти перед затриманням.
- Згодом підозрюваного в нападі на Володимира Балуха заарештували на два місяці.