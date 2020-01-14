Головне слідче управління Національної поліції заявило про викриття банди серійних здирників, які працювали під виглядом "атошників".

Про це повідомляє Департамент коммунікації Національної поліції.

Слідчі Нацполіції встановили причетність групи до скоєння чотирьох епізодів з вимаганням близько 11 млн грн.

Працівники Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що орієнтовно в 2019 році 26-річний громадянин Російської Федерації створив злочинну організацію для скоєння особливо тяжких злочинів.

Під приводом повернення боргів, в тому числі і неіснуючих, зловмисники представлялися учасниками АТО і з застосуванням насильства, погроз убивства, пошкодження майна та викрадення вимагали у потерпілих гроші.

Встановлено, що “працювали” учасники злочинної організації на замовлення третіх осіб. Для прикриття своєї злочинної діяльності підозрюваних використовували різні суб’єкти господарювання.

Так, учасники організації погрожували одному з постраждалих і його близьким родичам вбивством і вимагали $400 тис. А у вересні 2019 Києві підозрювані викрали іншого потерпілого, вимагаючи від нього 15 тис. євро.

Зараз встановлено причетність зловмисників до чотирьох епізодів вимагання. Сума коштів, отриманих злочинних шляхом, становить близько 11 млн грн.

Головне слідче управління Нацполіціі України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо восьми учасників злочинної організації.

Їм інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст.189 (вимагання, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) і ч. 3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зараз лідер злочинної організації оголошений в міжнародний розшук. Ще четверо підозрюваних – до державного. Решта троє підозрюваних вже затримано.