Про це повідомила екснардепка та журналістка Тетяна Чорновол у Facebook.
За її словами, Олександр Вілкул з початку повномасштабного вторгнення дзвонив друзям і говорив одне, що бандерівці мали рацію і що таки “армія, мова, віра” – це найважливіше.
“Якби ми пішли цим шляхом 20 років тому у Рашки не було би ідеологічної підстави лізти в Україну”, – погодився колишній регіонал.
Чорновол зазначила, що наразі вони з Вілкулом не лише обговорюють світоглядні теми, але й спільно планували полювання на танки.
“Не могли розлучитися, години три, до ночі все говорили і планували. А як інакше, якщо Вілкул відіграв головну роль в обороні Кривого рогу, він фактично організував і командував обороною, закрив оркам ворота на Запоріжжя. Я, до речі, завжди знала, що чоловіки Сходу – справжні, з хребтом, Воіни!”, – резюмувала журналістка.
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