Голова військової адміністрації Кривого Рогу, ексчлен "Партії Регіонів" Олександр Вілкул вважає, що найголовніше для України - "армія, мова, віра". І країна мала піти цим шляхом ще 20 років тому, тоді у РФ не було би ідеологічної підстави лізти в Україну.

Про це повідомила екснардепка та журналістка Тетяна Чорновол у Facebook.

За її словами, Олександр Вілкул з початку повномасштабного вторгнення дзвонив друзям і говорив одне, що бандерівці мали рацію і що таки “армія, мова, віра” – це найважливіше.

“Якби ми пішли цим шляхом 20 років тому у Рашки не було би ідеологічної підстави лізти в Україну”, – погодився колишній регіонал.

Чорновол зазначила, що наразі вони з Вілкулом не лише обговорюють світоглядні теми, але й спільно планували полювання на танки.