Про це повідомила екснардепка та журналістка Тетяна Чорновол у Facebook.

За її словами, Олександр Вілкул з початку повномасштабного вторгнення дзвонив друзям і говорив одне, що бандерівці мали рацію і що таки  “армія, мова, віра” – це найважливіше.

“Якби ми пішли цим шляхом 20 років тому у  Рашки не було би ідеологічної підстави лізти в Україну”, – погодився колишній регіонал.

Чорновол зазначила, що наразі вони з Вілкулом не лише обговорюють світоглядні теми, але й спільно планували полювання на танки.

“Не могли розлучитися, години три, до ночі все говорили і планували. А як інакше, якщо  Вілкул відіграв головну роль в обороні Кривого рогу, він фактично організував і  командував обороною,  закрив оркам ворота на Запоріжжя. Я, до речі,  завжди знала, що  чоловіки Сходу – справжні, з хребтом, Воіни!”, – резюмувала журналістка.